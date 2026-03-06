Ричмонд
В 43 млн рублей обойдется ремонт канализации в райцентре под Волгоградом

На сети длиною 1 881 метр имеются участки с разрывами и протечками, на ряде отрезков трубопровод деформировался, соединения разгерметизировались.

Изношенную канализацию планируют отремонтировать в рабочем поселке Даниловка. Коммуникации проложили 27 лет назад и с тех пор трубы порядком износились.

По результатам техобследования специалистов МБУ «Водоканал», на сети длиною 1 881 метр имеются участки с разрывами и протечками, на ряде отрезков трубопровод деформировался, соединения разгерметизировались, на трубах образовались трещины.

Повреждения зафиксированы и на 67 железобетонных колодцах, и на трех накопительных емкостях — ими служат железнодорожные цистерны.

По данным v102.ru, всего на ремонт потребуется 43,1 млн рублей. Выполнить работы предполагается в течение четырех месяцев. Средства выделяются из районного бюджета.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как 85-летнюю «ребенка Сталинграда» оставили без газа в канун 8 Марта.