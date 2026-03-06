Турецкая община в Ростовской области помогла собрать помощь для бойцов СВО

Из Ростовской области военнослужащим на Южно-Донецкое направление доставили партию полезного груза — большое количество радиостанций, а также изготовленные на 3D-принтере изделия для ударных дронов. Об этом сообщает администрация Сальского района.
Районные власти уточняют, что помощь военным доставили волонтеры движения «Помоги фронту».
— В сборе груза участвовали неравнодушные жители Сальского района, в особенности коллектив обособленного подразделения «Буденного» ООО «Агросоюз» и турецкая община, — говорится в публикации администрации Сальского района.
