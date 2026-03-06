Ричмонд
В Иране объяснили временный отказ от избрания преемника Али Хаменеи

NYT: Иран отложил назначение аятоллы из-за опасений за его безопасность.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Ирана отложило назначение преемника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Причина проста — оно опасается за безопасность нового верховного лидера. Об этом со ссылкой на источники в республике сообщает New York Times.

Собеседники издания подчеркивают, что сейчас в Тегеране усиливаются опасения за безопасность сына погибшего аятоллы Моджтабы Хаменеи после появления в СМИ информации, что именно он может стать новым лидером Ирана.

Накануне глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким заявлением в адрес Тегерана. Министр заверил, что любой политик, который придет к власти в Иране, автоматически станет мишенью для израильских сил.

Ранее выяснилось, что сын погибшего верховного лидера Ирана, Моджтаба Хаменеи, выжил после удара Израиля. После этого в СМИ появилась информация, что сын Хаменеи — вероятный кандидат на пост главы Ирана.

