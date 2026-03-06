Наталья Поклонская ответила на травлю после фейкового видео

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа Поклонская (известная также как Наталья Поклонская) прокомментировала ситуацию с фейковым видео, созданным с помощью нейросети и распространенным в интернете. Свою позицию она опубликовала в социальных сетях.
Поводом стало извинение публициста Игоря Маисто. Он признал, что распространял ролик, созданный с использованием нейросети, где Поклонская якобы рассуждает о смене власти в России.
Поклонская сообщила, что принимает извинения. При этом она отметила, что за агрессивными высказываниями и распространением ложной информации часто стоят страх и неуверенность.
Она также подчеркнула, что не все авторы подобных фейков понимают возможные последствия своих действий. По ее словам, некоторые считают, что смогут избежать ответственности.
Ранее Поклонская заявляла, что в интернете распространяются поддельные видеозаписи с ее участием. Она утверждала, что к созданию одного из таких роликов причастен блогер и журналист, который также является соавтором учебника по истории для школьников.
После этого у нее возник конфликт с журналистом Сергеем Марданом. Он сообщил, что Поклонская подала иск, а также рассказал о ее решении сменить имя с Натальи на Радведу.
