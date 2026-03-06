В Омске власти за февраль приняли 55 заявок о вредных для экосферы объектах

Областное минприроды в пятницу, 6 марта, отчиталось о февральской работе по ведению реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). В ведомстве уточнили, что это рабочая процедура: природопользователи, чьи объекты оказывают негативное воздействие на окружающую среду, обязаны вносить информацию о них в данный государственный реестр.
Так что в феврале ведомство рассмотрело 55 таких заявок. Среди них были 7 заявок о включении объектов негативного воздействия в реестр, 38 было на актуализацию учетных сведений об объектах негативного воздействия, содержащихся в реестре. Еще 9 заявок касалось исключения учетных сведений об объектах из реестра. И одна заявка на была корректировку учетных сведений в реестре.
"Ведение реестра является важным инструментом экологического контроля и позволяет систематизировать информацию об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в Омской области.
Своевременное внесение изменений и актуализация данных способствуют повышению эффективности природоохранных мероприятий и принятию обоснованных управленческих решений в сфере экологии", — отметили в ведомстве.
