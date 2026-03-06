В Омске власти за февраль приняли 55 заявок о вредных для экосферы объектах

Так что в феврале ведомство рассмотрело 55 таких заявок. Среди них были 7 заявок о включении объектов негативного воздействия в реестр, 38 было на актуализацию учетных сведений об объектах негативного воздействия, содержащихся в реестре. Еще 9 заявок касалось исключения учетных сведений об объектах из реестра. И одна заявка на была корректировку учетных сведений в реестре.