«Корабль шел по приглашению друзей»: на борту потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата не было оружия

Напомним, иранский корабль IRIS Dena был потоплен американской подлодкой в Индийском океане в среду, 4 марта. С соответствующим объявлением тогда выступил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, судно уничтожили одной торпедой MK-48. Причем это первый подобный случай со времен Второй мировой войны. Затонувшее судно направлялось из порта на востоке Индии обратно в Иран. На его борту находились около 180 человек.