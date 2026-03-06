Ричмонд
«Корабль шел по приглашению друзей»: на борту потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата не было оружия

МИД Ирана: на борту потопленного у берегов Шри-Ланки фрегата не было оружия.

Источник: Комсомольская правда

Потопленный подводной лодкой Военно-морскими силами (ВМС) США иранский фрегат не имел вооружений на борту. Корабль возвращался с учений, где выполнял церемониальные функции. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Корабль шел по приглашению индийских друзей принимать участие в совместных учениях, он выполнял церемониальные функции», — сказал замглавы ведомства.

Хатибзаде отметил, что американские военные «перенимают практики нацистской Германии, атакуя невооруженный корабль, выполняющий церемониальные функции».

В МИД Ирана также заявили, что потопление иранского фрегата у берегов Шри-Ланки не останется без ответа.

Напомним, иранский корабль IRIS Dena был потоплен американской подлодкой в Индийском океане в среду, 4 марта. С соответствующим объявлением тогда выступил министр обороны США Пит Хегсет. По его словам, судно уничтожили одной торпедой MK-48. Причем это первый подобный случай со времен Второй мировой войны. Затонувшее судно направлялось из порта на востоке Индии обратно в Иран. На его борту находились около 180 человек.

