Госстандарт запретил продавать восточные сладости в Беларуси

В Беларуси под запрет попали популярные восточные сладости.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали восточные сладости, произведенные в России. Их внесли в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попали десерты, произведенные российским ИП Ердеева Н. А. в городе Армавир Краснодарского края.

В составе восточных сладостей «Баядерка» белорусские специалисты нашли незаявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: бензойную кислоту (Е210) и синтетический краситель очаровательный красный АС (Е129). А вот синтетические красители Е100, Е122, Е124, Е133, Е160а, заявленные изготовителем в маркировке, наоборот, в составе не были обнаружены.

Восточные сладости включили в реестр опасной продукции. Фото: Госстандарт.

В мучных восточных сладостях «Забавочка» этого же производителя нашли недопустимую пищевую добавку — консервант бензойная кислота (Е210), незаявленные красители: тартразин (Е102) и желтый «солнечный закат» FCF (Е110). При маркировке продукции производитель не разместил предупреждающую надпись о красителе, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, в составе.

Еще популярная лапша быстрого приготовления и соевое мясо запрещены в Беларуси.

Кроме того, «Белэнерго» сказало об отключении отопления в квартирах белорусов. А МАРТ сказало о штрафах до 2250 рублей блогерам в Беларуси за рекламу.