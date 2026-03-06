Госстандарт запретил продавать восточные сладости в Беларуси

В Беларуси под запрет попали восточные сладости, произведенные в России. Их внесли в реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попали десерты, произведенные российским ИП Ердеева Н. А. в городе Армавир Краснодарского края.
В составе восточных сладостей «Баядерка» белорусские специалисты нашли незаявленные в маркировке недопустимые пищевые добавки: бензойную кислоту (Е210) и синтетический краситель очаровательный красный АС (Е129). А вот синтетические красители Е100, Е122, Е124, Е133, Е160а, заявленные изготовителем в маркировке, наоборот, в составе не были обнаружены.
Восточные сладости включили в реестр опасной продукции. Фото: Госстандарт.
В мучных восточных сладостях «Забавочка» этого же производителя нашли недопустимую пищевую добавку — консервант бензойная кислота (Е210), незаявленные красители: тартразин (Е102) и желтый «солнечный закат» FCF (Е110). При маркировке продукции производитель не разместил предупреждающую надпись о красителе, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, в составе.
