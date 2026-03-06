Госстандарт запретил продавать восточные сладости в Беларуси

В мучных восточных сладостях «Забавочка» этого же производителя нашли недопустимую пищевую добавку — консервант бензойная кислота (Е210), незаявленные красители: тартразин (Е102) и желтый «солнечный закат» FCF (Е110). При маркировке продукции производитель не разместил предупреждающую надпись о красителе, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, в составе.