В Иране более 3 тысяч жилых домов пострадали от ударов США и Израиля

В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 3,6 тысячи строений, включая жилые дома, торговые центры и больницы. Такие данные привел глава иранского Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, его слова передает агентство Fars.
Коливанд уточнил, что под удар попали 3090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений. Повреждения также получили девять центров Красного Полумесяца и несколько автомобилей экстренных служб.
По словам представителя организации, большинство целей США и Израиля находились в густонаселенных жилых кварталах.
«По словам аналитиков, это свидетельствует о полном преобладании гражданской природы целей», — уточнил он.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил, в свою очередь, об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.
Ранее американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал операцию США против Ирана, назвав ее «абсолютно отвратительной злой войной». В России призывают стороны к мирным переговорам.