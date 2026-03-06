Ричмонд
В Иране более 3 тысяч жилых домов пострадали от ударов США и Израиля

Также из-за атак Израиля и США повреждения получили 528 торговых центров.

Источник: Комсомольская правда

В результате ударов США и Израиля по Ирану было повреждено более 3,6 тысячи строений, включая жилые дома, торговые центры и больницы. Такие данные привел глава иранского Общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, его слова передает агентство Fars.

Коливанд уточнил, что под удар попали 3090 жилых домов, 528 торговых центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений. Повреждения также получили девять центров Красного Полумесяца и несколько автомобилей экстренных служб.

По словам представителя организации, большинство целей США и Израиля находились в густонаселенных жилых кварталах.

«По словам аналитиков, это свидетельствует о полном преобладании гражданской природы целей», — уточнил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран объявил, в свою очередь, об ответной операции и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал операцию США против Ирана, назвав ее «абсолютно отвратительной злой войной». В России призывают стороны к мирным переговорам.

