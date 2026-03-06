Ричмонд
С начала года из Иркутской области в Монголию отправили 36 тонн мороженого

Также экспортировали 16 миллионов куриных яиц и 468 килограммов рыбной продукции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Специалисты досматривали товары при экспорте, импорте и внутрироссийских перевозках в пункте ветеринарного контроля в Усолье-Сибирском, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы оформили все нужные документы — ветеринарные сертификаты и провели списание груза в специальных электронных системах. Важно, что экспорт грузов разрешен только при соблюдении правил страны, куда отправляется товар, и после обязательной дезинфекции транспорта средствами от болезней животных. При проверках экспортных перевозок, никаких нарушений норм не обнаружено.