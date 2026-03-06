С начала года из Иркутской области в Монголию отправили 36 тонн мороженого. Также экспортировали 16 миллионов куриных яиц и 468 килограммов рыбной продукции. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Приангарью и Республике Бурятии.