С начала года из Иркутской области в Монголию отправили 36 тонн мороженого. Также экспортировали 16 миллионов куриных яиц и 468 килограммов рыбной продукции. Об этом КП-Иркутск рассказали в Управлении Россельхознадзора по Приангарью и Республике Бурятии.
— Специалисты досматривали товары при экспорте, импорте и внутрироссийских перевозках в пункте ветеринарного контроля в Усолье-Сибирском, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы оформили все нужные документы — ветеринарные сертификаты и провели списание груза в специальных электронных системах. Важно, что экспорт грузов разрешен только при соблюдении правил страны, куда отправляется товар, и после обязательной дезинфекции транспорта средствами от болезней животных. При проверках экспортных перевозок, никаких нарушений норм не обнаружено.