Число жалоб на школьное питание в Башкирии снизилось в пять раз

Если в 2019—2020 учебном году системы ЦУР Башкортостана зарегистрировали более 700 жалоб, то за 2025−2026-й их число сократилось до 146.
Как сообщила начальник Управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, таких результатов удалось добиться благодаря комплексной и командной работе. За последнюю пятилетку в регионе проверили все школьные столовые, отремонтировали пищеблоки и обновили оборудование. Выросла доля продукции местных производителей, а опыт Башкортостана по организации детского питания был признан лучшим в стране.
«Однако это не повод расслабиться и перевернуть страницу. Работа по организации детского питания в республике продолжается. Команда ЦУР Башкортостана продолжает держать все обращения по этой теме на контроле и отрабатывать их вместе с коллегами до тех пор, пока жалобы по питанию не сойдут на нет», — подчеркнула она.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно отмечал, что в республике выстроена тесная работа с местными производителями, в том числе сельхозкооперативами. Это позволило увеличить с 2019 года долю местной продукции в детском рационе с 52% до 76%.
Власти республики системно подошли к решению проблемы. В результате на рынке закрепились крупные и надежные операторы питания, ставшие партнерами региона.