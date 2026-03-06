Нормы вылова горбуши и симы для рыбаков-любителей изменят в Приморье

В Приморье собираются увеличить суточную норму вылова горбуши и симы для рыболовов-любителей. Лимит на горбушу хотят поднять с двух до пяти рыб на человека, а на симу — до двух штук. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.
Власти региона разработали предложение вместе со специалистами ВНИРО, и его уже одобрили на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в ноябре 2025 года. Сейчас Минсельхоз России рассматривает поправки в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. После утверждения документ вступит в силу, и новые лимиты начнут действовать официально.
Любительская рыбалка в Приморье остаётся бесплатной и не ограниченной по числу выездов. Её регулируют федеральные законы «О рыболовстве», «Об охране окружающей среды», «О любительском рыболовстве», а также Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.
Краевое министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов напомнило, что при любительском лове запрещены сети, а также действуют установленные сроки и районы добычи водных биоресурсов. Подробные разъяснения для граждан собраны в памятке «Рыбаку-любителю» на сайте ведомства.