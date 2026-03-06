В Крыму в двух районах без света несколько сел

Так, по информации энергетиков, в Красногвардейском районе электроснабжение отсутствует в в селах Ближнее и Пушкино. А в Раздольненском районе частично обесточен из-за аварии на сетях населенный пункт Котовское.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — уточнили в «Крымэнерго».
Накануне жители четырех населенных пунктов на ЮБК также временно оставались без электроснабжения.
