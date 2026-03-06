Ричмонд
В Крыму в двух районах без света несколько сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Жители трех сел в Красногвардейском и Раздольненском районов полуострова временно остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии «Крымэнерго».

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Так, по информации энергетиков, в Красногвардейском районе электроснабжение отсутствует в в селах Ближнее и Пушкино. А в Раздольненском районе частично обесточен из-за аварии на сетях населенный пункт Котовское.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа», — уточнили в «Крымэнерго».

Накануне жители четырех населенных пунктов на ЮБК также временно оставались без электроснабжения.

