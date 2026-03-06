Экс-глава Правительства Кузбасса 252 раза избежал суда, просто забив на него

С начала 2026 года слушания по делу отменяли уже 25 раз. В качестве причины обычно указывают болезнь обвиняемого или отсутствие адвокатов. При этом имущество семьи под арест не попало. В собственности остаются торговый центр «Ярмарка», гостиница «Заря», офисное здание, гаражный комплекс и три коттеджа — два в Ленинске-Кузнецком и один в Кемерове.