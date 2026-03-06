6 новых магистральных маршрутов запустили в 2025 году в столице

Москва продолжает системное развитие сети наземного городского транспорта. Как сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в 2025 году в столице были запущены шесть новых магистральных маршрутов, что значительно улучшило транспортную доступность для жителей 24 районов.
«На 6 новых магистральных маршрутах, которые связывают множество районов города, по будням совершают более 97 тыс. поездок. Жители и гости столицы могут добираться до нужных мест без пересадок, благодаря чему растет уровень комфорта в поездках. Развитие маршрутной сети улучшает транспортную доступность в городе, что соответствует поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил заммэра.
Магистральные маршруты представляют собой наиболее востребованные направления наземного транспорта с высокой частотой движения. Они связывают разные районы города без пересадок и охватывают сразу несколько станций метро, МЦК и МЦД. Эти маршруты призваны дополнять работу рельсового каркаса и повышать общую эффективность транспортной системы столицы.
Благодаря запуску новых направлений у москвичей появились дополнительные варианты поездок между районами. Например, более 20 электробусов маршрута м74 обеспечили беспересадочную связь района Вешняки с районами Рязанский, Кузьминки, Люблино и Марьино. В свою очередь, жители Филевского Парка и Дорогомилова теперь могут добираться до районов Хорошево-Мневники и Щукино напрямую на маршруте м23.
Полный список маршрутов, запущенных в 2025 году:
— е24 «Беловежская улица — Метро “Петровско-Разумовская”.
— м20 «Беловежская улица — Метро “Киевский вокзал”.
— м23 «Метро “Парк Победы” — Метро “Панфиловская”.
— м27 «5-й микрорайон Теплого Стана — Олимпийская деревня».
— м64 «Ивановское — Метро “Выхино”.
— м74 «МЦД Курьяново — Метро “Новогиреево”.
Развитие маршрутной сети делает наземный транспорт все более востребованным. Всего за 2025 год на автобусах и электробусах было совершено свыше 1,1 млрд поездок, что на 35 млн превышает показатель 2024 года.
Работа по модернизации транспортной инфраструктуры ведется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяется не только увеличению количества удобных маршрутов, но и обновлению подвижного состава. В рамках того же нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который объединит более 30 млн жителей 11 регионов России единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением.
Кроме того, ранее Максим Ликсутов анонсировал планы речного транспорта на 2026 год: для горожан откроется четвертый регулярный маршрут «Лужники — Киевский». Он пройдет через знаковые места столицы — заказник «Воробьевы горы» и спорткомплекс «Лужники».