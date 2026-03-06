6 новых магистральных маршрутов запустили в 2025 году в столице

Работа по модернизации транспортной инфраструктуры ведется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание уделяется не только увеличению количества удобных маршрутов, но и обновлению подвижного состава. В рамках того же нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который объединит более 30 млн жителей 11 регионов России единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным сообщением.