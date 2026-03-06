CNN: Иран готовится представить нового верховного лидера

В Иране готовятся представить нового верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские государственные СМИ.
По данным агентства Mehr News, временный совет из трех человек, который взял на себя полномочия верховного лидера, провел уже четвертое заседание с начала конфликта. И в ходе совещаний был принят ряд решений.
«Были разработаны планы по созыву Ассамблеи экспертов руководства и представлению будущего лидера», — говорится в документе.
При этом сроки окончательного решения пока остаются неясными. Одни представители совета утверждают, что процесс уже близок к завершению, другие говорят, что он может занять больше времени.
Тем временем издание Politico пишет, что война США и Израиля против Ирана может продлиться значительно дольше, чем предполагалось ранее. По данным источников, американские военные уже готовятся к операции как минимум на сто дней, а возможно — до сентября. Бывший дипломат Джеральд Файерштейн отметил, что в Вашингтоне изначально недооценили риски конфликта.