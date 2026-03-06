CNN: Иран готовится представить нового верховного лидера

Тем временем издание Politico пишет, что война США и Израиля против Ирана может продлиться значительно дольше, чем предполагалось ранее. По данным источников, американские военные уже готовятся к операции как минимум на сто дней, а возможно — до сентября. Бывший дипломат Джеральд Файерштейн отметил, что в Вашингтоне изначально недооценили риски конфликта.