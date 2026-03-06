Ричмонд
МИД Ирана: Вашингтон в отношениях с Тегераном ведет себя как колонизатор

В МИД Ирана заявили о попытках США изменить политическую структуру Исламской Республики.

Источник: Комсомольская правда

США ведут себя как колонизаторы, предпринимая агрессивные действия против Ирана в попытках изменить политическую структуру государства и сменить демократически избранное правительство. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы не можем изменить их (американцев — прим) поведение и предотвратить их агрессию. Они не могут явиться за тысячи километров от своей границы, чтобы выполнить свою колониальную задачу и сменить политическую структуру», — сказал замминистра в беседе с агентством ANI.

Хатибзаде отметил, что Вашингтон все время меняет свои цели в конфликте с Тегераном. Все происходит в зависимости от положений дел на рынке и интересов аудитории.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, сейчас иранцы заняты «героической национальной обороной». Хатибзаде отметил, что они будут сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона», поскольку у него нет другого выбора.

Ранее Хатибзаде заявил, что убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи США перешли «очень опасную красную линию», поскольку его гибель вызовет реакцию не только в регионе.

