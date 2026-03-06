Во Владивостоке начали ловить уличных торговцев цветами перед 8 Марта

Во Владивостоке сотрудники администрации и полиции проводят рейды против нелегальной продажи тюльпанов и мимоз. В преддверии праздника на улицах города появились стихийные рынки, где цветы продают без разрешительных документов.
Торговля в неустановленных местах грозит гражданам штрафами. За первое нарушение придется заплатить от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если продавца поймают повторно, сумма взыскания вырастет до 5 тысяч рублей. Только за первый день рейдов стражи порядка составили 12 административных протоколов.
В мэрии напоминают, что легально реализовывать праздничный товар можно только в специально отведенных местах. В этом году под нестационарную торговлю во Владивостоке выделено 44 официальные точки, где цветы проходят контроль и продаются по правилам.