Во Владивостоке начали ловить уличных торговцев цветами перед 8 Марта

В преддверии праздника на улицах города появились стихийные рынки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сотрудники администрации и полиции проводят рейды против нелегальной продажи тюльпанов и мимоз. В преддверии праздника на улицах города появились стихийные рынки, где цветы продают без разрешительных документов.

Торговля в неустановленных местах грозит гражданам штрафами. За первое нарушение придется заплатить от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если продавца поймают повторно, сумма взыскания вырастет до 5 тысяч рублей. Только за первый день рейдов стражи порядка составили 12 административных протоколов.

В мэрии напоминают, что легально реализовывать праздничный товар можно только в специально отведенных местах. В этом году под нестационарную торговлю во Владивостоке выделено 44 официальные точки, где цветы проходят контроль и продаются по правилам.