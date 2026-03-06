«Обещал положить конец войнам, а не начинать их»: Time пристыдил Трампа своей новой обложкой

Журнал Time решил пристыдить президента США Дональда Трампа за развязанный в Иране вооруженный конфликт, несмотря на обещание положить конец войнам и позиционирование себя в качестве миротворца. На обложке издания красуются красные кепки с надписями «Сделаем Иран снова великим», «Сделаем Венесуэлу снова великой» и т.д.. Снимок опубликован в соцсети Х.
Издание отмечает, что Трамп обещал положить конец войнам, а не начинать их. Вместо этого он применяет военную силу. И делает это все более головокружительными способами.
«С момента возвращения на пост президента Трамп санкционировал атаки в восьми странах, три из которых никогда ранее не были прямыми целями американских войск. Только в 2025 году он одобрил больше отдельных авиаударов, чем его предшественник за четыре года», — стыдят журналисты главу Белого дома.
Что же касается Ирана, то действиями там Трамп подтвердил политику США, направленную на смену режимов на Ближнем Востоке. Хотя пришел к власти как президент мира.
Ранее Трамп признался, что администрация президента уже подыскивает кандидатуры на управление Ираном по окончании военной операции. На примете у Вашингтона уже есть несколько человек.
Правда, эксперты в России отмечают, что удары по Ирану скоро превратят в «хромую утку» самого американского лидера.