Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обещал положить конец войнам, а не начинать их»: Time пристыдил Трампа своей новой обложкой

Журнал Time выпустил обложку с кепками Трампа, посвященными начатым им войнам.

Источник: Комсомольская правда

Журнал Time решил пристыдить президента США Дональда Трампа за развязанный в Иране вооруженный конфликт, несмотря на обещание положить конец войнам и позиционирование себя в качестве миротворца. На обложке издания красуются красные кепки с надписями «Сделаем Иран снова великим», «Сделаем Венесуэлу снова великой» и т.д.. Снимок опубликован в соцсети Х.

Издание отмечает, что Трамп обещал положить конец войнам, а не начинать их. Вместо этого он применяет военную силу. И делает это все более головокружительными способами.

«С момента возвращения на пост президента Трамп санкционировал атаки в восьми странах, три из которых никогда ранее не были прямыми целями американских войск. Только в 2025 году он одобрил больше отдельных авиаударов, чем его предшественник за четыре года», — стыдят журналисты главу Белого дома.

Что же касается Ирана, то действиями там Трамп подтвердил политику США, направленную на смену режимов на Ближнем Востоке. Хотя пришел к власти как президент мира.

Ранее Трамп признался, что администрация президента уже подыскивает кандидатуры на управление Ираном по окончании военной операции. На примете у Вашингтона уже есть несколько человек.

Правда, эксперты в России отмечают, что удары по Ирану скоро превратят в «хромую утку» самого американского лидера.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше