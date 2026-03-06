«Обещал положить конец войнам, а не начинать их»: Time пристыдил Трампа своей новой обложкой

«С момента возвращения на пост президента Трамп санкционировал атаки в восьми странах, три из которых никогда ранее не были прямыми целями американских войск. Только в 2025 году он одобрил больше отдельных авиаударов, чем его предшественник за четыре года», — стыдят журналисты главу Белого дома.