Благоустройство проспекта Металлургов в Волгограде завершат за 118 млн рублей

Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитетом был обновлен участок проспекта Металлургов между улицами Кузнецова и ул. Гончарова. На его преображение из бюджета было выделено 75 миллионов рублей. В ходе первого этапа в 2024 году была обновлена территория в границах ул. Кузнецова и ул. Таращанцев за 68,1 миллиона рублей.