Овчинский рассказал о скоростном строительстве и префаб-технологиях

«Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют возведение домов по программе реновации. Город начал их внедрение в одну из самых важных градостроительных программ в 2022 году. В результате сроки возведения жилых комплексов для участников программы реновации сократились: в среднем на 40%. При этом нам удалось снизить почти в три раза трудозатраты на квадратный метр площади. За последние три года с помощью префаб-конструкций в столице построили почти 100 новостроек», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.