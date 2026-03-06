Овчинский рассказал о скоростном строительстве и префаб-технологиях

Современные методы строительства позволяют создавать практически готовые здания в заводских условиях. Как скоростное строительство и префаб-технологии трансформируют облик столицы, рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Скоростное строительство охватывает различные методики, направленные на сокращение сроков возведения объектов — от жилых комплексов до социальных и коммерческих объектов. Ключевую роль в этом играют префаб-технологии, при которых основная часть работ выполняется на заводе, а на строительной площадке осуществляется лишь финальный монтаж.
Эти технологии обеспечивают высокую оперативность и качество строительства, включая проекты по реновации. Сроки возведения зданий сокращаются на 30−50%, а срок службы при должном обслуживании может превышать 100 лет.
«Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют возведение домов по программе реновации. Город начал их внедрение в одну из самых важных градостроительных программ в 2022 году. В результате сроки возведения жилых комплексов для участников программы реновации сократились: в среднем на 40%. При этом нам удалось снизить почти в три раза трудозатраты на квадратный метр площади. За последние три года с помощью префаб-конструкций в столице построили почти 100 новостроек», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Московские девелоперы активно осваивают префаб-технологии: четыре крупных застройщика — ГК «ПИК», «КРОСТ», СУ-555 и «МонАрх» — запустили собственные производства модулей для строительства жилых и социальных объектов.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о разработке нового сервиса «Планирование этапов реновации», основанного на искусственном интеллекте. Этот инструмент будет мониторить ключевые показатели программы реновации и оперативно выявлять отклонения. Доступ к сервису получат представители ведомств через личный кабинет на сайте «СтроимПросто».