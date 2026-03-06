Минобр: заочники ИПП переведены в два государственных вуза

Ранее в ИПП объявили о завершении своей деятельности — соответствующая информация была размещена на его сайте.
В Минобре уточнили, что данное решение было принято учредителем два года назад. За это время в институте велся поэтапный план прекращения образовательного процесса — новые абитуриенты не принимались в вуз с 2024 года, а действующие студенты завершали обучение и выпускались из института.
«В настоящее время особое внимание уделено защите и обеспечению социальных прав и гарантий 59 студентов заочной формы обучения», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что все они переведены в два государственных вуза — Белорусский государственный университет и Белорусский государственный экономический университет.
На данный момент работают четыре частных высших учебных заведения. Это Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации в Гомеле, а также еще три столичных вуза — Институт современных знаний имени А. М. Широкова, Международный университет «МИТСО» и Международный институт управления и предпринимательства.