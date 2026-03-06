Молодежные сборные России допустили до турниров CEV с флагом и гимном

Как отмечается в заявлении, российские молодёжные сборные всех возрастных категорий получат доступ к турнирам под эгидой CEV. Конфедерация постановила допустить команды к участию в европейских соревнованиях, выполняющих также роль отбора на мировые турниры. Выступление будет проходить в полноценном формате — под государственным флагом и с исполнением гимна.