Молодежные сборные России допустили до турниров CEV с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола (CEV) предоставила молодежным сборным России полное право выступать в организуемых ею международных соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Как отмечается в заявлении, российские молодёжные сборные всех возрастных категорий получат доступ к турнирам под эгидой CEV. Конфедерация постановила допустить команды к участию в европейских соревнованиях, выполняющих также роль отбора на мировые турниры. Выступление будет проходить в полноценном формате — под государственным флагом и с исполнением гимна.
Вопросы, связанные с процедурной стороной и практическим воплощением этого решения, будут детально проработаны и впоследствии вынесены на рассмотрение административного совета CEV. Данный шаг стал продолжением решения Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске российских юниоров, обнародованного в декабре 2025 года.
Напомним, что в декабре 2025 года FIVB объявила о допуске молодёжных сборных России и Белоруссии к турнирам, начиная с января 2026 года. Этому предшествовала рекомендация Исполкома Международного олимпийского комитета, призвавшего международные спортивные федерации разрешать спортсменам из России и Белоруссии участвовать в юношеских соревнованиях с национальной символикой.