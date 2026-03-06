Ричмонд
Рост тарифов такси во время непогоды и ЧС могут ограничить в России

Министерство транспорта РФ совместно с ФАС прорабатывают возможность ограничения роста стоимости поездок на такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в издании «Известия».

ФАС считает, что значения повышающего коэффициента могут существенно увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.

— При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента, — говорится в материале.

При этом перевозчики считают действующие расценки обоснованными, а вмешательство государства в ценообразование недопустимым.

До этого в Минпромторге России актуализировали перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси. Также специалистами ведется активная работа по дальнейшему расширению перечня.

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».