ВВС Индии сообщили о гибели двух пилотов при крушении Су-30МКИ в Ассаме

Два пилота погибли при крушении истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам. Об этом сообщили индийские ВВС в социальной сети X.
Отмечается, что летчики получили смертельные ранения в результате авиакатастрофы. Однако другие подробности не приводятся. В частности, не уточняются причины крушения. В командовании ВВС выразили соболезнования семьям погибших.
Не менее жуткий инцидент недавно произошел в Турции. Там разбился истребитель F-16. Он вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире, но вскоре перестал выходить на связь. После этого начались поисково-спасательные работы, в ходе которых и были обнаружены его обломки. В турецком Минобороны подтвердили, что в результате катастрофы погиб пилот.