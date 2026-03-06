Ричмонд
Кондратьев сказал, откуда ВСУ атаковали дронами Севастополь

В ночь на 6 марта российские средства ПВО перехватили 56 украинских дронов. Эксперт Максим Кондратьев назвал регион Украины, откуда запустили БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники ВСУ в ночь на 6 марта запустили в сторону Севастополя из конкретного региона Украины, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 беспилотника ВСУ. Дроны сбили над Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами РФ.

В частности, над Крымом было уничтожено 56 украинских беспилотников. После атаки губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал кадры с последствиями налета дронов.

Он отметил, что после атаки ВСУ за медицинской помощью обратились девять человек, среди них трое детей, которых доставили в больницу с различными травмами.

Кроме того, в результате налета беспилотников сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом. Рядом с ним упал сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

«Атаковавшие Крым дроны были из Одесской области. Это довольно недалеко от Крыма, поэтому атака, однозначно, шла оттуда. Стоит отметить, что атака носила гибридный характер — это и БЭКи (безэкипажный катер), и летающие дроны. Она была и с моря, и с воздуха», — пояснил эксперт.

Кондратьев добавил, что массированная атака была совершена киевским режимом, чтобы вернуть внимание Запада к Украине.

Ранее эксперт Чадаев сказал, откуда запустили дроны ВСУ в сторону Кирово-Чепецка.

