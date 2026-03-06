В Екатеринбурге новым руководителем ЦГБ № 7 стал Сергей Мартиросян

В Екатеринбурге министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова представила коллективу Центральной городской больницы № 7 нового руководителя. Им стал Сергей Мартиросян.
В 1999 году он окончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Акушерство и гинекология». В 2006 году в Екатеринбурге защитил кандидатскую диссертацию.
— С 2008 по 2010 год работал главным акушером-гинекологом города Екатеринбурга. Сразу после этого, в 2010 году, возглавил одно из самых крупных детских лечебных учреждений Екатеринбурга — детскую городскую больницу № 10, — рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Также Сергей Мартиросян вместе с другими медиками создал Екатеринбургский клинический перинатальный центр на базе больницы. В 2022 году стал главой самого крупного перинатального центра в Москве. Теперь же опытный врач вступил в должность руководителя екатеринбургской ЦГБ № 7.