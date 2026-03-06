В Екатеринбурге новым руководителем ЦГБ № 7 стал Сергей Мартиросян

Также Сергей Мартиросян вместе с другими медиками создал Екатеринбургский клинический перинатальный центр на базе больницы. В 2022 году стал главой самого крупного перинатального центра в Москве. Теперь же опытный врач вступил в должность руководителя екатеринбургской ЦГБ № 7.