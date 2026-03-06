Сильное половодье грозит 16 регионам России

В 16 регионах России весеннее половодье может оказаться выше обычного из-за большого количества снега. Об этом сообщает Росгидромет.
Еще примерно в 20 регионах также возможны повышенные уровни воды, но вероятность там ниже. Наиболее сложная ситуация может возникнуть в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
По словам гидролога Института водных проблем РАН Михаила Болгова, в Подмосковье сейчас накопилось много снега. Однако сильных наводнений, вероятно, удастся избежать, если таяние будет происходить постепенно.
Точную дату начала активного таяния назвать пока сложно. В Росгидрометцентре предполагают, что в Москве и области основной сход снега может начаться в первые десять дней апреля.
Метеоролог Александр Шувалов отметил, что многое будет зависеть от погоды весной. Если резко потеплеет и начнутся дожди, половодье может быть сильным. Если же тепло будет приходить постепенно, вода будет подниматься медленнее.
Наиболее высокий риск сильного половодья эксперты ожидают на юго-востоке Центральной России — в Рязанской области, Мордовии, Пензенской области и Татарстане. Там высота снежного покрова достигает 90−100 сантиметров.
В Московской области энергетики уже готовятся к возможным подтоплениям. Проверяется состояние оборудования в районах, где есть риск паводков.
При этом ранней весны в России, по словам специалистов, ждать не стоит. В центральной части страны сейчас снега в полтора-два раза больше нормы.
По прогнозам синоптиков, в Москве он может полностью растаять только в начале апреля. В северных и восточных регионах страны, например в Якутии, снег может лежать даже до мая.
