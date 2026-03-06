ВС Ирана нанесли удар по небоскребу с военными США в Бахрейне

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по Бахрейну. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Отмечается, что удар нанесли дроном-камикадзе по небоскребу в Бахрейне, где были американские военнослужащие. КСИР отмечает, что в этом отеле были военные, «сбежавшие со своих баз».
Напомним, КСИР заявил о беспилотном запуске по центрам обработки данных компании Amazon в Бахрейне, а также в ОАЭ. Сообщалось о массированном ударе беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне. В заявлении говорилось, что применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что удары иранской армии по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне и ликвидации американского консульства в иракском Эрбиле. На этом фоне Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатического персонала и членов их семей из посольств в Бахрейне.