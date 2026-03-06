Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Ирана нанесли удар по небоскребу с военными США в Бахрейне

КСИР заявил, что удар БПЛА пришелся по отелю, где были «сбежавшие со своих баз» военные.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по Бахрейну. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что удар нанесли дроном-камикадзе по небоскребу в Бахрейне, где были американские военнослужащие. КСИР отмечает, что в этом отеле были военные, «сбежавшие со своих баз».

Напомним, КСИР заявил о беспилотном запуске по центрам обработки данных компании Amazon в Бахрейне, а также в ОАЭ. Сообщалось о массированном ударе беспилотниками и ракетами по американской базе в районе Шейх-Иса в Бахрейне. В заявлении говорилось, что применили 20 боевых дронов и три баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что удары иранской армии по американским объектам привели к полному уничтожению военной базы США в Бахрейне и ликвидации американского консульства в иракском Эрбиле. На этом фоне Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатического персонала и членов их семей из посольств в Бахрейне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше