В Новосибирске назвали преступления мигрантов в 2026 году

Мигранты выбросили опасные отходы в мусорные контейнеры.
В Хилокском микрорайоне Новосибирска 9 февраля жители сообщили о переполненных мусорных баках с останками животных, выброшенными, предположительно, мигрантами около дома на Хилокской, 11. Жалобы на останки скота в контейнерах появились в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте».
Местные жители выразили недовольство тем, что мусорные площадки превратились в место несанкционированного выброса биологических отходов. Также было отмечено, что это не первый случай обнаружения коровьих и бараньих останков в контейнерах. В этот раз количество мусора было особенно большим — все контейнеры были забиты мешками с трупами.
Местные власти проверили адрес и нашли останки животных. Биологические отходы были признаны опасными и уничтожены путём сжигания, территорию дезинфицировали.
В начале марта в прокуратуре области сообщили, что на месте будет организовано контрольное мероприятие.
Группа местных жителей избила мигрантов на Хилке.
25 февраля в Новосибирске получила широкий резонанс история о групповом избиении на улице Хилокской. По свидетельствам очевидцев, четверо молодых людей, включая несовершеннолетних, совершили нападение на двоих приезжих, нанеся им серьёзные травмы.
Свидетели происшествия сообщают, что жертвами подростков стали мужчины неславянской внешности. Соседи характеризуют пострадавших положительно: они проживали в микрорайоне на законных основаниях, были трудоустроены и не нарушали общественный порядок.
Иностранец из Узбекистана организовал незаконный въезд мигрантов в Новосибирскую область.
Суд в Новосибирске определил меру пресечения гражданину Узбекистана, который проходит обвиняемым по делу об организации незаконной миграции. Мужчина был заключён под стражу и помещён в следственный изолятор.
По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, следствие инкриминирует фигуранту создание преступной схемы совместно с соучастниками. Участники группы занимались изготовлением и реализацией через интернет поддельных гражданско-правовых договоров. По версии следствия, с помощью этих фальшивых документов на территории РФ были незаконно легализованы не менее 270 иностранных граждан, получивших фиктивные основания для пребывания и работы.
В ходе судебного заседания было рассмотрено ходатайство следственных органов. Суд счёл убедительными доводы о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от правосудия или уничтожить доказательства по делу. В связи с этим мужчину поместили в СИЗО.
Мигранты завезли описторхоз в Новосибирск.
Региональное управление Роспотребнадзора зафиксировало увеличение случаев заболеваний паразитарными инфекциями на территории Новосибирской области. Основной группой риска названы трудовые мигранты, прибывающие в Россию, в том числе из стран Восточной Азии, которые могут выступать переносчиками гельминтозов, таких как аскаридоз, трихоцефалёз, описторхоз и клонорхоз.
«В целях минимизации рисков распространения паразитарных болезней среди населения в случае привлечения к работе на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами трудовых мигрантов необходимо проведение обследования всех прибывающих трудовых мигрантов на паразитарные болезни в соответствии с требованиями приказа Минздрава», — сообщили в VN.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Отмечается, что Обь-Иртышский бассейн в Западной Сибири является крупнейшим в мире очагом описторхоза, которым, по статистике, заражено около 1,2 миллиона человек в России.
В Ленинском районе поймали банду малолетних мигрантов-бандитов.
В Ленинском районе Новосибирска сотрудники правоохранительных органов провели профилактические мероприятия в торгово-развлекательных центрах. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан в социальных сетях на группу подростков, нападавших на школьников и представителей неформальных молодёжных объединений.
По сообщениям жителей города, группа из 10−12 человек, состоящая из юношей и девушек (преимущественно детей мигрантов), целенаправленно выбирала жертв, не способных оказать сопротивление. Поводом для агрессии чаще всего становилась нестандартная внешность — яркая одежда или длинные волосы у молодых людей.
Очевидцы описывают схему нападений: участники группировки провоцировали конфликт, толкая жертву или дёргая за волосы, после чего устраивали коллективное избиение и унижение. По словам новосибирцев, опознать нападавших можно по вызывающему поведению, громкой нецензурной брани и привычке перемещаться большими группами.
На публикации в сети отреагировала полиция Новосибирска. В ТРЦ «Сан Сити» был проведён рейд, в котором задействовали сотрудников МВД, подразделения миграционной службы, инспекторов ПДН и участковых.
В ходе мероприятий полицейские проверили ряд лиц по информационным базам. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с несовершеннолетними участниками проведены профилактические беседы. В отдел полиции для опроса также были доставлены двое 18-летних граждан.
Для предотвращения подобных преступлений полиция организовала взаимодействие с охранными предприятиями торговых центров и разработала комплекс мер безопасности. В настоящее время проверка по фактам, изложенным в соцсетях, продолжается. Аналогичные рейды запланированы и в других торговых комплексах города.
Мигранты вымогали деньги у сутенёрши в Новосибирске.
Ленинский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Шоева Мухамади и Бобомуродова Манучехра. Граждане Таджикистана признаны виновными в вымогательстве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы.
Следствием и судом установлено, что с весны 2022 года по июль 2024 года осуждённые совместно с четырьмя неустановленными соучастниками (также гражданами Таджикистана) занимались вымогательством денежных средств у женщины, выполнявшей функции сутенёрши. Под угрозой физической расправы и распространения порочащих сведений потерпевшая выплатила злоумышленникам в общей сложности 4 043 450 рублей.
Свои требования преступники аргументировали необходимостью «защиты» работавших на женщину девушек из ближнего зарубежья. Осуждённые предлагали потерпевшей услуги по урегулированию конфликтов и обеспечению безопасности от правоохранительных органов. Фактически речь шла о принудительном предоставлении криминального покровительства («крыши»). Опасаясь за свою жизнь и бизнес, женщина выполняла финансовые требования группы.
Деятельность группы была пресечена 12 июля 2024 года сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Спустя полтора года разбирательств суд назначил Мухамади Шоеву наказание в виде 8 лет лишения свободы. Манучехр Бобомуродов приговорён к 9 годам и 6 месяцам заключения. Оба будут отбывать сроки в колонии строгого режима. На текущий момент решение суда в законную силу не вступило.
Нелегальных таксистов-мигрантов поймали на вокзале в Новосибирске.
На стоянке пригородного вокзала Новосибирска прошло оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. В совместном рейде «Нелегальный таксист» приняли участие сотрудники линейного отдела МВД, представители ГИБДД и регионального Министерства транспорта.
В ходе инспекции было осмотрено 52 автомобиля такси. По результатам проверки правоохранители выявили пятерых водителей, осуществлявших трудовую деятельность с нарушениями закона.
В отношении двоих граждан составлены административные протоколы по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Им вменяется осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии).
Трое из задержанных водителей оказались иностранными гражданами. Двое привлечены к ответственности за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ). Третий иностранец работал таксистом, не имея трудового патента. В отношении него судом принято решение о контролируемом выдворении за пределы Российской Федерации.
В Новосибирской области фура заблокировала дорогу инвалиду, лишив его жизненно важной процедуры.
В январе 2026 года жители поселка Садовый под Новосибирском заявили о проблемах, вызванных движением большегрузного транспорта. Фуры, следующие к логистическим складам и новой больнице, разбили дорожное покрытие на узкой улице Берёзовой и систематически парализовали проезд.
По словам местных жителей, поселковая дорога не рассчитана на габариты такого транспорта. Водители, ошибочно заезжающие на узкую улицу, не могут на ней развернуться, что приводит к полной блокировке движения. Критический инцидент произошёл 12 января: из-за часового затора, созданного грузовиком, житель посёлка с инвалидностью не смог вовремя попасть на жизненно необходимую процедуру диализа. Сельчане отмечают, что водители-иностранцы игнорируют как официальные запрещающие знаки, так и самодельные предупреждающие транспаранты.
Гражданин Узбекистана заключил 270 фиктивных договоров для мигрантов.
19 января Карасукский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения гражданину Узбекистана. Он обвиняется в организации незаконной миграции по предварительному сговору.
«По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе группы по предварительному сговору, изготовил и сбыл посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” фиктивные гражданско-правовые договоры не менее чем 270 гражданам иностранных государств, в том числе выходцам из стран — участников Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
Суд постановил содержать обвиняемого под стражей до 28 февраля 2026 года. Решение ещё не вступило в законную силу.