В Новосибирске назвали преступления мигрантов в 2026 году

Местные жители выразили недовольство тем, что мусорные площадки превратились в место несанкционированного выброса биологических отходов. Также было отмечено, что это не первый случай обнаружения коровьих и бараньих останков в контейнерах. В этот раз количество мусора было особенно большим — все контейнеры были забиты мешками с трупами.