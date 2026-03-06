В Волгограде УФСБ разоблачило «обнальщика» с 20-миллионым оборотом

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ИП, зарегистрированное на 20-летнего местного жителя, обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. С июля 2025 года по январь 2026 года через расчетные счета предприятия перечислено более 20 млн рублей для последующего обналичивания, — рассказали в УФСБ России по Волгоградской области.