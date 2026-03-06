Преподаватель Анна Зуева рассказала, как привить детям любовь к математике

Профессию учителя чаще всего выбирают женщины. Учитель математики школы № 2087 Анна Зуева выбрала эту работу не сразу. Сначала получила диплом инженера по информационным и космическим технологиям.
Анна Николаевна из педагогической династии. Мама более 25 лет отработала в школе учителем математики, а старшая сестра преподавала в университете. Поначалу Анна не собиралась идти по их стопам — планировала связать свою жизнь с профессией инженера, но в процессе учебы летом поехала вожатой в лагерь и поняла, что хочет быть учителем. Наибольшее удовольствие Анна Зуева получает от взаимодействия с детьми. Сейчас она классный руководитель профильного класса «Математическая вертикаль» — это дети, влюбленные в математику. Общение с ними по-настоящему вдохновляет Анну Николаевну.
— Это дети, которые искренне интересуются предметом, хотят изучать его все больше и больше. Именно этот класс — особенный для меня. На уроках мы не просто разбираем задачи, а придумываем нестандартные варианты вычислений, — поделилась педагог.
При этом она убеждена, что влюблять в математику никого насильно не нужно.
— Каждый должен определить для себя ту степень, тот уровень знаний по этому предмету, который нужен ему для достижения его цели. Если ребенок в будущем не планирует заниматься техническим направлением, а идет в гуманитарное, то математика ему нужна на базовом уровне, — считает Анна Зуева.
По ее мнению, современные дети очень целеустремленные, а вот основным способом коммуникации выбирают онлайн.
— Им порой проще написать мне вопрос, чем подойти и спросить лично, — пояснила она. — И все же я стараюсь создать в классе атмосферу доверительного общения. Ребята знают, что ко мне можно подойти с любым вопросом.
— Часто они прибегают, чтобы поделиться эмоциями, событиями в жизни как хорошими, так и негативными. Советы я даю с большой осторожностью, обдумывая каждое свое слово. Для меня это самое сложное в работе, пожалуй. Потому что-то, что я скажу своему ученику, может на всю жизнь отложиться в его голове. И хочется, чтобы это были правильные слова, — поделилась она.
Быть ближе к детям Анне Николаевне удается и благодаря неформальным школьным мероприятиям, например туристическим походам, когда все ночуют в палатках, а общение становится более личным.
— Всем детям интересно, какие учителя в обычной жизни. На уроках я, конечно, требовательная, но справедливая. А в целом не отличаюсь от себя в повседневности, — добавила она.
Путешествовать учитель математики любит не только с учениками, но и с семьей. Супруг Анны Зуевой тоже работает в школе учителем технологии, а дочка учится в четвертом классе. Вместе они часто ездят по городам России.
После работы Анна Николаевна любит проводить время за чтением книг. Иногда балует семью роллами собственного приготовления.
— Я мечтаю о том, чтобы каждый ученик определил то, что сделало бы его счастливым, нашел свое место в жизни, — заключила она.