Армия Ирана сообщила о перехвате четвертого американского дрона MQ-9 Reaper

КСИР уничтожил очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные перехватили четвертый американский дрон MQ-9 Reaper с начала военной эскалации. Об этом проинформировали в КСИР.

Накануне сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил 40 ракет по американским и израильским целям. Это была уже 17-я по счету волна атак армии Ирана.

Незадолго до этого пресс-служба КСИР заявила об авиаударе по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Удар нанесен и по судну-заправщику, которое было вблизи.

Также заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде сообщил, что Вооружённые силы Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Иран блокирует движение не только военных или нефтяных, но также коммерческих и рыболовных судов.

