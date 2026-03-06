В ДНР сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю девушку по подозрению в госизмене

До этого в исправительной колонии Краснодарского края пресекли деятельность заключённого, который пытался склонить других осужденных к государственной измене. Мужчина 1958 года рождения убеждал сокамерников отправиться в зону боевых действий, чтобы примкнуть к ВСУ.