Крепкие морозы в России сменятся потеплением к 8 Марта

Ночь с 6 на 7 марта станет самой холодной в календарной весне для регионов Сибири. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае температура может опуститься до −27 градусов, а в Томской области — до −36.
Однако уже к 8 марта в ряде регионов начнется потепление. В Омской и Новосибирской областях температура поднимется до +1 градуса, в Алтайском крае и Кемеровской области — до +5, а в Республике Алтай — до +8 градусов.
7 марта в отдельных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы ожидаются умеренные снегопады. При этом 8 марта на юге Красноярского края воздух прогреется до +10 градусов, а в Хакасии — до +7.
В Туве в эти дни сохранится более холодная погода. В центральных районах температура будет держаться на уровне −5…-8 градусов, а на юге региона может потеплеть до +3…+5.
Потепление ожидается и в Иркутской области. На юге региона 8 марта температура может подняться до +8 градусов.
В Москве среднесуточная температура уже приближается к климатической норме. По данным синоптиков, 8 марта днем в столице ожидается от +3 до +5 градусов, а в Подмосковье — от 0 до +5.
Однако уже 9 марта немного похолодает. Ночью температура опустится до −2…-7 градусов, а днем будет держаться в пределах −2…+3.
По словам метеоролога Александра Шувалова, самым теплым городом 8 марта может стать Калининград — там воздух прогреется до +12 градусов. В Красноярске также ожидается резкое потепление после морозов, а в Барнауле температура поднимется до +6 градусов.
