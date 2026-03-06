Война в Иране спасла Макрона: как речь о ядерном сдерживании повысила рейтинг президента Франции

Рейтинг доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону неожиданно вырос на фоне его заявления о ядерном оружии. Согласно опросу, проведенному социологической службой Elabe для газеты Les Echos, уровень одобрения действий главы государства достиг 25%.
Таким образом, за последний месяц Макрон прибавил шесть процентных пунктов, а за два месяца — сразу девять. Исследователи связывают этот рост с началом израильско-американской операции в Иране и последовавшим за этим выступлением французского лидера, в котором он затронул вопросы ядерного сдерживания.
Журналисты канала BFM TV напомнили, что аналогичный скачок популярности Макрон уже переживал год назад, когда президент США Дональд Трамп развязал тарифную войну против Европы.
Заявление Макрона о ядерном оружии ранее прокомментировали в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал политика за его слова и отметил рост риска неконтролируемого распространения.
О попытках Макрона втянуть Францию в войну с Ираном, чтобы удержаться у власти, заявил и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем посте в соцсетях политик обвинил главу государства в использовании международного кризиса для решения внутриполитических проблем.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.