Путин поздравил Терешкову с днем рождения

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения, подчеркнув, что ее безграничная преданность Родине заслуживает глубокого уважения.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая Валентина Владимировна! Примите поздравления с Днём рождения. С Вашим именем и яркими страницами профессиональной биографии по праву связывают выдающиеся успехи и достижения отечественной космонавтики. И, конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша многолетняя общественная, законотворческая работа, безграничная преданность своему призванию и Родине», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Терешковой крепкого здоровья и всего наилучшего.