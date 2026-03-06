Автомобилистка пострадала в ДТП с амурским тигром в Приморье

Специалисты охотнадзора предупреждают, что на территории Приморского края выходы диких животных на дорогу — явление частое. При поездках в тёмное время суток водителям рекомендуется придерживаться такой скорости, чтобы при внезапном появлении дикого зверя на дороге можно было затормозить заблаговременно. После остановки необходимо дождаться, пока животное самостоятельно уйдёт с дороги, нельзя пытаться спугнуть его звуковыми сигналами или ослепить светом фар.