Автомобилистка пострадала в ДТП с амурским тигром в Приморье

Нестандартная авария произошла в ночь на 6 марта на территории ЗАТО Фокино. Автомобилистка сбила тигра на трассе.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, охотнадзора и Приморской авиабазы, зверь уже покинул трассу и залёг в лесу поодаль от дороги. До утра за тигром вели наблюдение с помощью тепловизора и беспилотного летательного аппарата, но никаких травм у зверя не заметили. Хищник покинул место лёжки уверенным шагом.
В отличие от тигра, автомобилистке помощь понадобилась — она получила лёгкие травмы, но сильное душевное потрясение.
Специалисты охотнадзора предупреждают, что на территории Приморского края выходы диких животных на дорогу — явление частое. При поездках в тёмное время суток водителям рекомендуется придерживаться такой скорости, чтобы при внезапном появлении дикого зверя на дороге можно было затормозить заблаговременно. После остановки необходимо дождаться, пока животное самостоятельно уйдёт с дороги, нельзя пытаться спугнуть его звуковыми сигналами или ослепить светом фар.
За последние два года в Приморском крае уже зарегистрировано несколько ДТП с тиграми на трассах «Уссури», Артём — Находка — Порт Восточный и Раздольное — Хасан, в том числе аварии, в которых животные погибли.