Инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы в Ростовской области

С 6 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание будут обращать на состояние водителей, севших за руль, а также на случаи агрессивного вождения и грубые нарушения ПДД.
Автовладельцев просят строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными на дорогах. Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, строгое выполнение всех правил помогут сделать предстоящие выходные спокойными и безопасными, подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.
