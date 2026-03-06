Ричмонд
Инспекторы ДПС перешли на усиленный режим работы в Ростовской области

Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью на донских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 9 марта сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание будут обращать на состояние водителей, севших за руль, а также на случаи агрессивного вождения и грубые нарушения ПДД.

Автовладельцев просят строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и ответственными на дорогах. Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, строгое выполнение всех правил помогут сделать предстоящие выходные спокойными и безопасными, подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.

