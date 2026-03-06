Ричмонд
Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 марта

В Волгоградской области 8 марта ожидается не самая комфортная погода.

В Волгоградской области 8 марта ожидается не самая комфортная погода. По данным сервиса Яндекс Погода, в Волгограде в субботу, 7 марта, прогнозируют морозный и солнечный день с северо-западным и западным ветром с порывами до 10 м/с. Утром температура составит −4°С, днем поднимется до −1°С. Вечером опустится до −2°С, а ночью останется на том же уровне.

В воскресенье, 8 марта солнце исчезнет. Зато усилится ветер — до 12 м/с. Утром температура составит +1°С, днем поднимется до +3°С. Вечером опустится до +2°С, а ночью до +1°С.

В некоторых районах Волгоградской области в ночь на 8 марта будет еще холоднее — до −14 градусов. Днем ожидается от +1 до −4.