Пасмурная и ветреная погода ждет волгоградцев 8 марта

В Волгоградской области 8 марта ожидается не самая комфортная погода. По данным сервиса Яндекс Погода, в Волгограде в субботу, 7 марта, прогнозируют морозный и солнечный день с северо-западным и западным ветром с порывами до 10 м/с. Утром температура составит −4°С, днем поднимется до −1°С. Вечером опустится до −2°С, а ночью останется на том же уровне.