Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый замминистра МВД РФ Александр Горовой уходит в отставку, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой покинет свой пост», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ. В качестве врио первого замминистра 65-летнего Горового может сменить статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
«Будет ли он в дальнейшем утвержден на этом посту, источники не сообщили», — подчеркнули в публикации.
Горовой был назначен первым заместителем министра внутренних дел указом президента РФ в июне 2011 года, через два года ему присвоили звание «генерал-полковник полиции».