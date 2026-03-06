Ричмонд
Первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку, пишут СМИ

«Ведомости»: первый замглавы МВД Горовой уходит в отставку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Первый замминистра МВД РФ Александр Горовой уходит в отставку, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой покинет свой пост», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может подписать соответствующий указ. В качестве врио первого замминистра 65-летнего Горового может сменить статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

«Будет ли он в дальнейшем утвержден на этом посту, источники не сообщили», — подчеркнули в публикации.

Горовой был назначен первым заместителем министра внутренних дел указом президента РФ в июне 2011 года, через два года ему присвоили звание «генерал-полковник полиции».