Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» пройдут мероприятия 7−9 марта

С 7 по 9 марта в павильоне «Макет Москвы» пройдет культурно-развлекательная программа, посвященная Международному женскому дню, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В эти дни гостей ожидает насыщенная программа, включающая тематические мероприятия, интерактивные викторины, световые шоу и специальные праздничные активности. Сотрудники павильона проведут экскурсии на тему «Женский вклад в развитие столицы», где расскажут о выдающихся женщинах, внесших значительный вклад в историю и облик города — инженерах, скульпторах, меценатах и деятелях искусства. Экскурсии будут проходить 7, 8 и 9 марта в 12:10, 15:10 и 18:10. Также в эти дни можно будет проверить свои знания в тематических викторинах.
«Мы подготовили программу, которая не только знакомит гостей с историей Москвы, но и обращает внимание на вклад женщин в развитие города. Через рассказы о конкретных проектах и событиях посетители смогут по-новому взглянуть на знакомые районы и архитектурные решения. Мы предусмотрели разные форматы, чтобы каждый гость смог выбрать то, что ему ближе, и провести праздничные дни в теплой и вдохновляющей атмосфере», — цитирует Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Особенные мероприятия запланированы на 8 марта для женщин. С 12:00 до 17:00 художники будут рисовать портреты посетительниц. Для детей также организован мастер-класс по созданию весенних цветов из декоративных материалов, который пройдет с 15:00 до 16:30 в павильоне «Умный город». Участники смогут узнать различные техники изготовления объемных композиций и создать цветок в подарок своим близким.
Каждые 30 минут с 11:00 до 19:30 будут проходить световые шоу, которые традиционно ждут всех посетителей.
Павильон «Макет Москвы», открытый в октябре 2017 года при участии мэра столицы Сергея Собянина, привлекает внимание своей детализированной миниатюрой города. Посетить его можно бесплатно с 10:00 до 20:00.
Москва продолжает активно развиваться. В рамках программы реновации идет масштабное обновление жилой застройки — в программу вошло 5176 домов. С 2018 года было сдано в эксплуатацию 7,9 миллионов квадратных метров жилья, что позволит расселить около 1,6 тысячи старых зданий. На данный момент программа реновации выполнена более чем на 25%, новые квартиры получили порядка 258 тысяч москвичей.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о завершении строительства десяти новых домов в пяти районах Восточного административного округа Москвы в рамках программы реновации. Эти новостройки общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров расположены в Соколиной Горе, Измайлово, Северном Измайлово, Косино-Ухтомском и Метрогородке. В новых домах более 3 тысяч квартир, из которых 29 адаптированы для маломобильных граждан.