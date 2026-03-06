Минкульт Молдовы готовит к закрытию уникальный музей: В селе Малиновское в годы Великой Отечественной войны размещался штаб 2-го Украинского фронта

Уникальный музей Великой Отечественной войны, посвященный событиям Ясско-Кишиневской наступательной операции, рискует быть закрытым. Музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рышканского района, являющийся в настоящее время филиалом Национального музея истории и археологии планируют передать на баланс районных властей. Министерство культуры больше не имеет желания содержать этот военно-исторической объект. Если местные органы самоуправления не примут музей на содержание, то он будет закрыт, сообщает глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.