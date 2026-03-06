Минкульт Молдовы готовит к закрытию уникальный музей: В селе Малиновское в годы Великой Отечественной войны размещался штаб 2-го Украинского фронта

"Министерство культуры Республики Молдова готовит к закрытию мемориальный музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рышканского района.
Уникальный музей Великой Отечественной войны, посвященный событиям Ясско-Кишиневской наступательной операции, рискует быть закрытым. Музей штаба 2-го Украинского фронта в селе Малиновское Рышканского района, являющийся в настоящее время филиалом Национального музея истории и археологии планируют передать на баланс районных властей. Министерство культуры больше не имеет желания содержать этот военно-исторической объект. Если местные органы самоуправления не примут музей на содержание, то он будет закрыт, сообщает глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Дом-музей в селе Малиновское является единственным музеем такого рода в нашей стране. С мая по август 1944-го года здесь располагался штаб 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. В его стенах разрабатывался план одной из самых масштабных военных операций Второй Мировой войны, вошедшей в историю под названием Ясско-Кишиневской.
Открытый в 1977-м году по настоянию жителей села, в будущем году музей должен был отметить полувековой юбилей с момента создания. Теперь и празднование, и само дальнейшее существование музея находится под большим вопросом.
В настоящее время мы держим связь с районными советниками от оппозиции и на будущей неделе в рамках деятельности Национального Координационного Комитета «Победа» побываем в Малиновском для прояснения ситуации и спасения музея".
В августе 2014 года музей в Малиновском посетили украинские ветераны, освобождавшие Молдову. Из архива «КП».