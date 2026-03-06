Катя Лель раскрыла свой способ похудеть и держать вес

Певица Катя Лель в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала, как смогла похудеть и благодаря чему держит стабильный вес.
«Это комплексный подход — я большое внимание уделяю и физической нагрузке, и питанию. В своё время прошла все виды диет: по Монтиньяку, белковую, углеводную, спортивную… И тогда по ночам мне снились прилавки с тортами и пельмени», — вспомнила звезда.
Но теперь, отмечает певица, она поменяла свой подход.
«Три года назад я познакомилась с эндокринологом, который рассказал мне о важности два раза в год — весной и осенью — очищать свой организм, пропивать антипаразитарный травяной комплекс. Под руководством доктора, что очень важно, я делаю это уже третий год, — рассказала Лель. — И почувствовала, что организм действительно очищается. Тело выглядит моложе, качественнее».
Певица отметила что, конечно, кроме комплексов очищения, старается придерживаться правильного питания.
«Углеводы ем в первой половине дня, на ужин — белок с овощами и никаких фруктов, потому что они вызывают брожение, — говорит Лель. — За 3−4 часа до сна не ем уже много лет».