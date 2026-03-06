На Украине обвинили Венгрию в захвате инкассаторов с $40 млн и €35 млн

Напомним, отношения между Венгрией и Украиной серьезно обострились в последнее время. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него ВСУ, если Будапешт продолжит мешать выделению Украине «кредита» на 90 млрд евро. Будапешт заблокировал выделение этих денег Евросоюзом в ответ на прекращение украинской стороной транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».