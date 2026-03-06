На Украине обвинили Венгрию в захвате инкассаторов с $40 млн и €35 млн

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в захвате двух инкассаторских автомобилей и семи украинцев, являющихся сотрудниками государственного «Ощадбанка». Как утверждает дипломат в соцсети Х*, граждане Украины перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной в пределах регулярных перевозок между госбанками.
По словам главы украинского МИД, Киев уже направил официальную ноту с требованием освободить задержанных украинцев.
По данным радио Sputnik, на двух инкассаторских автомобилях из Австрии на Украину везли 40 млн долларов и 35 млн евро, а также почти 9 кг золота. Венгрия пока не комментировала произошедшее.
Напомним, отношения между Венгрией и Украиной серьезно обострились в последнее время. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него ВСУ, если Будапешт продолжит мешать выделению Украине «кредита» на 90 млрд евро. Будапешт заблокировал выделение этих денег Евросоюзом в ответ на прекращение украинской стороной транзита нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».
