Студенты НГТУ создали приложение-афишу всех событий Новосибирска

В Новосибирске появилось мобильное приложение, которое объединяет все городские события. Его разработали студенты НГТУ НЭТИ — это интерактивная карта с афишами от пользователей. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.
Приложение работает как агрегатор: любой желающий может добавить мероприятие, указав его тип, время и место. События делятся на рубрики — «Культура», «Спорт», «Общение» и другие.
В ближайших обновлениях появятся push-уведомления за несколько часов до события и синхронизация с календарем.
Сейчас доступна альфа-версия для Android. Организаторы могут получить верифицированный статус — их события будут выделяться в ленте.
Запуск полноценной версии запланирован на конец мая.