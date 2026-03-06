Ричмонд
Студенты НГТУ создали приложение-афишу всех событий Новосибирска

Добавлять мероприятия могут сами пользователи.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске появилось мобильное приложение, которое объединяет все городские события. Его разработали студенты НГТУ НЭТИ — это интерактивная карта с афишами от пользователей. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Приложение работает как агрегатор: любой желающий может добавить мероприятие, указав его тип, время и место. События делятся на рубрики — «Культура», «Спорт», «Общение» и другие.

В ближайших обновлениях появятся push-уведомления за несколько часов до события и синхронизация с календарем.

Сейчас доступна альфа-версия для Android. Организаторы могут получить верифицированный статус — их события будут выделяться в ленте.

Запуск полноценной версии запланирован на конец мая.