На Земле в течение суток может начаться магнитная буря

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Слабые магнитные бури возможны на Земле в течение суток из-за воздействия корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Как отметили специалисты, в течение суток на Земле возможны возмущения и слабые магнитные бури.
«В плане геомагнитной активности, к зоне действия на Землю приближается небольшая корональная дыра, видимая сейчас в центре солнечного диска (чуть правее). Модели насчитали на этом фоне на сегодня даже вероятность в 50% слабых бурь уровня G1, что, по сути, означает, то ли будет, то ли нет. В любом случае геомагнитные индексы должны, как минимум, подрасти», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Солнце появилось несколько новых пятен. «В результате график вспышечной активности из прямой линии преобразовался в небольшую гребенку — произошло несколько слабых, еле различимых, вспышек. Думается, что этим и закончится — признаков дальнейшего роста пятна не показывают», — подчеркивается в сообщении.