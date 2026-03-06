На Земле в течение суток может начаться магнитная буря

«В плане геомагнитной активности, к зоне действия на Землю приближается небольшая корональная дыра, видимая сейчас в центре солнечного диска (чуть правее). Модели насчитали на этом фоне на сегодня даже вероятность в 50% слабых бурь уровня G1, что, по сути, означает, то ли будет, то ли нет. В любом случае геомагнитные индексы должны, как минимум, подрасти», — говорится в сообщении.