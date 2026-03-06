Россияне назвали самую вдохновляющую героиню русской классики

Все респонденты отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо больше, чем внешняя привлекательность: в этом убеждены 74% опрошенных мужчин и 86% женщин. Чертами, которые делают женский литературный образ по-настоящему вдохновляющим, мужская часть аудитории назвала верность себе и своим идеалам (51%), душевную глубину (39%), а также независимость и свободу (27%). У женщин в топ-3 качеств вошли внутренняя сила и стойкость (60%), чувство собственного достоинства (42%) и тоже верность себе и своим идеалам (41%), заключили аналитики.