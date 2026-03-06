Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области выбрали самую красивую заключенную

В Ростовской области в ИК № 18, расположенной в городе Азове, состоялся конкурс «Мисс весна-2026».

В Ростовской области в ИК № 18, расположенной в городе Азове, состоялся конкурс «Мисс весна-2026». Как передает Привет-Ростов, участницам конкурса удалось продемонстрировать свои таланты в трех испытаниях.

На первом этапе конкурсантки приготовили «визитные карточки», в которых рассказали о своей жизни, увлечениях и целях. Во втором этапе девушкам предстояло самостоятельно изготовить себе наряд. В заключительном этапе девушки в своих нарядах дефилировали по импровизированному подиуму.

В подготовке к конкурсу были задействованы не только финалистки, но и другие осужденные, которые помогали с организацией, пошивом нарядов и поддерживали подруг.