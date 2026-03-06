В Омске стартовали продажи квартир с двухуровневым паркингом на Архитекторов

Проект предусматривает размещение детского сада на 100 мест в шаговой доступности от жилых корпусов. Рядом находится строящийся парк Драверта, в котором проектом предусмотрены детские и спортивная площадка, велодорожки и зоны для прогулок. Дворовая территория спроектирована без сквозного проезда автомобилей, что обеспечивает безопасность для жителей.