В Омске стартовали продажи квартир с двухуровневым паркингом на Архитекторов

Четвертая очередь жилого комплекса расположена рядом со строящимся парком Драверта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начались продажи квартир в доме четвертой очереди жилого комплекса, расположенного на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов. Новостройка отличается продуманной инфраструктурой и выгодным расположением вблизи общественного пространства.

Проект предусматривает размещение детского сада на 100 мест в шаговой доступности от жилых корпусов. Рядом находится строящийся парк Драверта, в котором проектом предусмотрены детские и спортивная площадка, велодорожки и зоны для прогулок. Дворовая территория спроектирована без сквозного проезда автомобилей, что обеспечивает безопасность для жителей.

Квартиры в проекте будут разными — от 21,5 до 135 квадратных метров. Также предусмотрена двухуровневая парковка для автомобилей. Настоящей изюминкой дома станет небольшой переливной водоем.

