Минимум 16 регионов России столкнутся с сильным половодьем этой весной

В беседе с газетой «Известия» эксперт предупредил, что наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодья — в Рязанской, Пензенской областях, Мордовии и Татарстане. Там высота снежного покрова достигает 90−95 сантиметров, а местами — метра. В Москве снега заметно меньше, поэтому ситуация в столице будет спокойнее.