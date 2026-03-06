Минимум 16 регионов России столкнутся с сильным половодьем этой весной

В беседе с газетой «Известия» эксперт предупредил, что наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодья — в Рязанской, Пензенской областях, Мордовии и Татарстане. Там высота снежного покрова достигает 90−95 сантиметров, а местами — метра. В Москве снега заметно меньше, поэтому ситуация в столице будет спокойнее.
Заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов добавил, что в Подмосковье ожидается возврат холодов, из-за чего таяние может растянуться. Сильных затоплений, подобных тем, что были в 1970-е, там, вероятно, не случится.
Ранее советник директора Гидрометцентра России рассказал, что в Москве и области до 8 марта сохранится погода с мокрым снегом, гололедицей и небольшими осадками. А после праздников, 9−10 марта, ожидается резкое похолодание: ночные температуры способны упасть до минус 10−15 градусов.
